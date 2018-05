Efter skadorna och hårda kritiken – Indianernas stjärna tar psykologhjälp: ”Fått strategier för att hålla koncentrationen”

LÄS OCKSÅ: Indianföraren trivs bland bajamajorna i Krakow: "Mycket bättre förberedd i år"

Två rejäla smällar förstörde Adrian Miedzinskis 2017. Först skadade indian-stjärnan armbågen i en allvarlig krasch i Torun, i polska ligan, i juni. Och efter att ha fått den hopsatt med metallplatta och åtta skruvar gick han i backen igen bara två veckor efter comebacken, i en match i Sannahed i augusti. Ena knogen sprack, armbågen var fortfarande inte bra, säsongen över.

Och årets säsong hann knappt ens starta innan den 32-årige polacken var inblandad i nya smällar, och efterföljande kontroverser. Redan i premiären i Polen var han omkull två gånger, och motståndaren Krystian Pieszczek – som Miedzinski tog med sig i en fallet – ansåg att indian-föraren var vållande och rentav en fara för andra förare.

– Han skulle verkligen kunna skada någon allvarligt. Det här är inte första gången som Miedzinski orsakar krascher, dundrade Piszczek i polsk media.

Jag tror att skadorna dels handlar om att jag är en vinnarskalle och dels att jag inte alltid lyckats hålla fokus.

Men Miedzinski tar stormen med ro, och menar att banan i Grudziadz, där premiären kördes, är den värsta han vet och att den låg bakom krascherna. Och i motsats till sina kritiker menar han att smällarna han åkt på genom åren, och speciellt de förra året, gjort honom till en smartare speedwayförare.

– Det är ju väldigt vanligt med skador inom speedwayen, men en del förare är mer utsatta än andra och jag har varit en av dem. Jag har givetvis funderat på varför, och jag tror att det dels handlar om att jag är en vinnarskalle och dels att jag inte alltid lyckats hålla fokus, säger Miedzinski till Sporten.

För att råda bot på båda problemen har han i vinter, parallellt med den intensiva rehabträningen efter fjolårets svåra skador, tagit hjälp av idrottspsykologen Marka Graczyka.

– Han har hjälpt mig ända sedan 2001, men i år har vi jobbat väldigt intensivt, han har varit med mig hela vintern. Jag tror att den här träningen kommer att hjälpa mig att köra bättre, och framför allt smartare. Han har gett mig strategier för att hålla koncentrationen uppe, och ha tankarna på rätt ställe under hela tävlingarna, säger Miedzinski.

– Jag försöker också lära mig att man får vara nöjd med att vara tvåa i heaten ibland i stället för att chansa. Skadar man sig har man ingen möjlighet att vinna nästa heat. Och mitt huvudfokus i år är att få en säsong utan några längre skadeavbrott.

Om det är okej så vill jag köra i Kumla resten av karriären.

Miedzinski var en av förarna Indianerna plockade in efter den ekonomiska kraschen hösten 2016, och innan skadorna var han klubbens hetaste förare. I hemmadebuten körde han in 12+1 poäng på fem heat och fixade en skrällseger mot Rospiggarna, och fram till sommaren snittade han 1,833 poäng per heat.

Hel och frisk hoppas han kunna hjälpa klubben till SM-slutspel.

– Jag tror vi har en bra chans. Kom ihåg att vi hade en hel del otur förra året, det var inte bara min skada, utan Vaclav Milik och Kenneth Bjerre missade också matcher, och banan i Kumla var inte bra i början av året. Men nu tycker jag det ser väldigt bra ut. Jag tror det är smart att behålla samma förare, vi hade något bra på gång förra året, och dessutom är organisationen runt klubben mycket bättre i år. Allt är under kontroll på ett annat sätt än förra året, säger Miedzinski som körde för Indianerna både 2005 och 2008, men som också representerat Rospiggarna, Vargarna, Hammarby, Piraterna och Masarna i elitserien.

– Jag tycker väldigt mycket om Indianerna. Det var min första klubb i Sverige, och jag minns fortfarande första gången jag skrev kontrakt. Jag gillade banan och kände mig hemma. Och jag trivs fortfarande väldigt bra. Allt som förändrats har varit till det bättre, det är väldigt bra folk runt klubben nu, och om det är okej så vill jag köra i Kumla resten av karriären.

Hemma i Polen har Miedzinski däremot bytt klubb inför årets säsong. Ett radikalt beslut som blivit vida omskrivet i pressen, eftersom Miedzinski kört hela seniorkarriären – 16 säsonger – i Torun. I år representerar han i stället Czestochowa, som var nykomling i fjol och nu gör en hårdsatsning med förare som Fredrik Lindgren och Matej Zagar.

– En del av sakerna som skett i Torun kan jag inte stå bakom, säger Miedzinski utan att närmare vilja precisera kritiken.

– Och ibland är en förändring bra i sig självt: Man får mer motivation och känner optimism. Ibland är det inget bra att sitta kvar på samma ställe för länge.

Jag vet att jag har potential att köra i GP-serien och göra det bra.

För tio–tolv år sedan rankades Miedzinski som en av Polens, och därmed världens, största speedwaytalanger, och 2006 var han med och tog vann U21-lag-VM. Sedan dess har skadorna förstört den utstakade vägen mot världstoppen. Trots säsong efter säsong som toppförare har han aldrig kvalat in till VM-serien, bara gjort fem GP-tävlingar som wildcard, bland annat den han vann hemma i Torun 2013.

I fjol körde han till sig en plats i kvalfinalen, men tvingades lämna återbud på grund av skadorna. Samma sak med EM-serien, dit han kvalade in men inte kunde delta i någon av deltävlingarna.

– Jag vet att jag har potential att köra i GP-serien och göra det bra, men jag koncentrerar mig på en sak i taget. Jag kommer köra kvalen till GP och EM i år också, men jag känner ingen press. Målet nu är att vara skadefri och prestera i varje match och tävling, att ha fullt fokus på varje heat. Jag tror det är så jag måste tänka för att nå framgång. Jag har flugit iväg för mycket i tankarna tidigare.

Indianerna inleder säsongen med bortamatch mot Västervik den 8 maj. All metall är utplockad ur armbågen och än så länge är Adrian Miedzinski hel och redo.

– Jag har kämpat väldigt hårt för att hitta tillbaka till formen efter skadorna och tror det kommer bli ett bättre år i år.

Indianernas trupp 2018

Åtta förare med över 0,5 i snitt (truppen klar): Piotr Protasiewicz (1,887 i ingångssnitt 2018), Vaclav Milik (1,722), Kenneth Bjerre (1,719), Adrian Miedzinski (1,711), Anders Thomsen (1,522), Bjarne Pedersen (1,180), Victor Palovaara (1,000), Ludvig Lindgren (0,946), Viktor Bergström (0,5), Jonatan Grahn (0,5), Anton Woss (0,5) Niklas Fridell (0,5), Simon Gustafsson (0,5).

Möjliga startsjuor: Bjarne Pedersen, Victor Palovaara och Ludvig Lindgren måste vara med för att laget ska gå in under taksnittet, då kan lagledare Peter Johansson fritt välja fyra av de fem andra förarna. För att få in alla fem toppförarna i laget får övriga två tillsammans ha max 1,689 i snitt, vilket betyder att en 0,5-snittare behöver ersätta Pedersen, Palovaara eller Lindgren.