Superguiden inför omgång 3 – Pove Persson: "Nu snackar vi debut!"

Smederna-Masarna, Eskilstuna Motorstadion, matchstart 19.00

Smederna: 1. Fredrik Lindgren, 2. Andzejs Lebedevs, 3. Michael Jepsen Jensen, 4. Mikkel Michelsen, 5. Niels Kristian Iversen, 6. Krzysztof Buczkowski, 7. Alexander Woentin.

Masarna: 1. Tai Woffinden, 2. Linus Sundström, 3. Przemyslaw Pawlicki, 4. Kim Nilsson, 5. Antonio Lindbäck, 6. John Lindman, 7. Adrian Cyfer.

Förra omgången: Smederna körde över Indianerna fullständigt på bortaovalen i Kumla, 55–35, där många gästande lag brukar ha problem. Smedernas värvningar av ex-indianerna Fredrik Lindgren och Niels-Kristian Iversen gav full utdelning kan man säga. Masarna vann, men med betydligt mindre marginal, 48–42, än vad många väntat sig, hemma mot nykomlingen Västervik.

Så slutade mötena förra året: Smederna-Masarna 43–47 (grundserien), Masarna-Smederna 54–36 (grundserien), Masarna-Smederna 38–52 (semifinal), Smederna-Masarna 42–48 (semifinal).

Pove Persson om laguttagningarna: Samma sjua aviseras i båda lagen sett till senaste omgången. Smedernas enda förändring är att de byter plats på Buczkowski och Woentin. Masarna sätter Tai Woffinden som nummer ett, mot fem senast. Och omvänt för Antonio Lindbäck. Annars exakt samma uppställning som i segermatchen mot Västervik.

Pove Persson om matchen: Masarna vann båda bortamötena i Eskilstuna i fjol, men nu? Ja, inte omöjligt, men nu måste regerande mästarna vara favoriter hemma? Både Pawlicki, Woffinden och Nilsson har visat att de trivs på den här bortabanan. Smedernas form verkar i toppslag och fortsätter Jepsen Jensen leverera som han gjorde sist så vinner hemmalaget på grund av bättre bredd.

Perssons tips: 50–40.

Dackarna-Rospiggarna, G&B Arena, Målilla, matchstart 19.00

Dackarna: 1. Greg Hancock, 2. Hans Andersen, 3. Oliver Berntzon, 4. Patryk Dudek, 5. Maciej Janowski, 6. Joel Kling, 7. Pawel Przedpelski.

Rospiggarna: 1. Jason Doyle, 2. Robert Lambert, 3. Andreas Jonsson, 4. Jacob Thorssell, 5. Max Fricke, 6. Kenneth Hansen, 7. Sam Masters.

Förra omgången: Dackarna mosade Lejonen resultatmässigt senast, 54–36. Men en hel del heat var jämnare än vad man kan tro utefter resultatet. Dackarna imponerade dock och vann stort "trots" att Hancock "bara" tog sju poäng. Dackarna som lag börjar se allt starkare ut. Rospiggarna pulvriserade ett överskattat(?) Vetlanda hemma med 54–35 och hade avgjort redan efter tio heat.

Så slutade mötena förra året: Dackarna-Rospiggarna 57–33, Rospiggarna-Dackarna 43–47.

Pove Persson om laguttagningarna: Hancock och Andersen byter plats igen i Dackarna. Enda ändringen hos smålänningarna. Laget fortsätter alltså att köra Berntzon som heatledare istället för Dudek. Rospiggarna kör också med samma killar som senast, men skiftar position på reservplats.

Pove Persson om matchen: Väldigt oviss match, men med Dackarna som knappa favoriter hemma. Smålänningarna har imponerat i säsongsinledningen, vilket också motståndarna från Uppland gjort. Känns som ett litet övertag för Rospiggarna på reservplats, men för seger måste hela laget leverera, inte minst regerande världsmästaren Jason Doyle, som i Rospiggarnas kross senast "bara" plockade sju poäng.

Perssons tips: 46–44.

Lejonen-Indianerna, One Partner Arena, Gislaved, matchstart 19.00

Lejonen: 1. Chris Holder, 2. Piotr Pawlicki, 3. Maksym Drabik, 4. Frederik Jakobsen, 5. Timo Lahti, 6. Kacper Woryna, 7. Kenny Wennerstam.

Indianerna: 1. Vaclav Milik, 2. Bjarne Pedersen, 3. Kenneth Bjerre, 4. Piotr Protasiewicz, 5. Anders Thomsen, 6. Ludvig Lindgren, 7. Victor Palovaara.

Förra omgången: Lejonen fick storstryk mot Dackarna, 36–54, men så illa som resultatet säger var det inte. Indianerna var, ovanligt nog, chanslöst (35–55) hemma på Glottra Skog Arena, mot ett mästarlag, Smederna, i storform.

Så slutade mötena förra året: Lejonen-Indianerna 49–41, Indianerna-Lejonen 43–47.

Pove Persson om laguttagningarna: Lejonens Anders Fröjd rör om lite i laget i jakten på årets första seger. Ut med Rohan Tungate och Mathias Törnblom, in med Frederik Jakobsen och Kenny Wennerstam. Intressant skifte. Jakobsen kan bli en överraskning, men extra kul att se vad Wennerstam kan göra. Indianerna ändrar också efter genomklappningen senast. Ut med tröttmössan Adrian Miedzinski och in med pigge danske löftet Anders Thomsen, som gjorde succédebut i Kumlalaget i fjol.

Pove Persson om matchen: Två lag som jagar första segern. Jag tror stenhårt på Lejonen här. De går på knock och skickar ut Holder och Pawlicki redan i första heatet. Blir en femetta om Holder vaknat på rätt sida. Sedan rider hemmalaget på den vågen och vinner klart, även om Indianerna stundtals stretar emot. Kul att se vad Thomsen kan uträtta.

Perssons tips: 52–38.

Västervik-Vetlanda, Stena Arena, Västervik, matchstart 19.00

Västervik: 1. Matej Zagar, 2. Grzegorz Zengota, 3. Peter Ljung, 4. Bartosz Smektala, 5. Peter Kildemand, 6. Magnus Karlsson, 7. Mikkel B Jensen.

Vetlanda: 1. Szymon Wozniak, 2. Tobiasz Musielak, 3. Tomas Jonasson, 4. Brady Kurtz, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Filip Hjelmland, 7. Jonas Davidsson.

Förra omgången: Västervik, ledda av en suverän Peter Ljung (maximala 18 poäng!), stod upp riktigt bra borta mot Masarna, trots förlust, 42–48. Vetlanda var oförskämt blekt (eller var Rospiggarna suveräna?) i Hallstavik och fick skamset åka hem med förlust 33–57. Då hyfsade de ändå siffrorna i sista heatet då bägge Rospiggarna blev uteslutna (5–0).

Så slutade mötena förra året: Lagen möttes ej, då Västervik körde i och vann allsvenskan.

Pove Persson om laguttagningarna: Wow! Nu snackar vi debut i Västervik! Världsstjärnan Matej Zagar, guldhjälte i Smederna i fjol, har plockats in för att ersätta skadade Nicki Pedersen i 28 dagar. Kan bli en grym värvning. Därmed åker lånet från Lejonen, Oskar Fajfer, som inte gjorde någon glad senast, ur laget. Vetlanda ställer över (spar till hemmamatch?) GP-föraren Artem Laguta och plockar åter in Tobiasz Musielak. Byter också Kasper Lykke Nielsen mot Jonas Davidsson, vilket kommer vara en klar förbättring. Spännande att se hur det blir i fortsättningen för Brady Kurtz som blev allt bättre under matchen i sin Sverigedebut mot Rospiggarna.

Pove Persson om matchen: Mycket viktig match. Efter att ha sett Vetlanda senast i Hallstavik kan jag inte tro på laget. Ska de ha nån som helst chans att vinna i Västervik måste Szymon Wozniak gå från usel senast till riktigt bra nu. Västervik känns stekheta inför denna andra hemmamatch för säsongen. Matej Zagar tar garanterat tvåsiffrigt, Mikkel B Jensen levererar igen på reservplats och har Peter Ljung konserverat formen från matchen i Avesta så kan detta skena i väg. Eller vad säger Vetlandas Zmarzlik, Kurtz och Jonasson?

Perssons tips: 48–42.

