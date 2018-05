Bostadsbyggandet ökar i Örebro län – toppar listan för andra året

Det är färska siffror från Statistiska centralbyrån som visar att Örebro län toppar statistiken över flest nybyggda lägenheter per invånare. Under 2017 färdigställdes det 7,9 lägenheter per tusen invånare i länet. Det är andra året i rad som Örebro län toppar statistiken. Efter Örebro län kommer Uppsala med 7,4 lägenheter per tusen invånare. Något som kan jämföras med att snittet för hela riket hamnade på 4,8 nybyggda lägenheter per tusen invånare.

I hela landet färdigställdes totalt 48 227 bostadslägenheter, 14 procent fler än under 2016. Antalet är det högsta sedan 1992 då 57 319 lägenheter byggdes.

Läs också:

Örebro toppar bostadsbyggandet i Sverige

Rekordbyggandet beror på politik och "Örebromodellen"