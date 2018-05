Här är svenskarna som tävlar i Eurovision i kväll – två örebroare

Det har nästan blivit mer undantag än regel att fler bidrag än enbart det svenska har låtskrivare med svensk bakgrund.

I år fanns det ursprungligen nio bidrag med band till Sverige, men Polen, Malta och Azerbajdzjan tog sig inte vidare till final. Det gjorde däremot favorittippade Cypern, som har ett helt team av svenskar bland både bakgrundsdansarna och låtskrivarna.

Danmark ställer upp med ett bidrag som ratades från svenska Melodifestivalen och samma låtskrivarkollektiv ligger bakom både Bulgarien och Österrikes bidrag.

De två sistnämnda har dessutom Örebro-koppling. Johan Alkenäs har har varit med och skrivit Österrikes bidrag. Det har Joacim Persson också gjort. Han har även varit med och skrivit Bulgariens bidrag.

Här är de ”svenska” bidragen

1. Österrike – Cesár Sampson: "Nobody but you"

Text och musik: Sebastian Arman, Cesár Sampson, Joacim Persson, Johan Alkenäs, Boris Milanov

Bakom Österrikes bidrag ligger låtskrivarkollektivet Symphonics med bas i Wien. Svenskarna Sebastian Arman och Joacim Persson var med och skrev det bulgariska bidraget "Beautiful mess" förra året och är nu en av upphovsmakarna bakom Österrikes "Nobody but you".

2. Bulgarien – Equinox: "Bones"

Text och musik: Boris Milanov, Trey Campbell, Joacim Persson, Dag Lundberg

Samma låtskrivarkollektiv ligger bakom Bulgariens bidrag. Joacim Persson har alltså dubbel vinstchans. Hans produktionsbolag Twin har producerat låtar åt världsartister som Kylie Minogue, Robyn, Tokio Hotel och Miley Cyrus.

3. Cypern – Eleni Foureira: "Fuego"

Text och musik: Alexander "Alex P" Papaconstantinou, Geraldo "Teddy Sky" Sandell, Anderz Wrethov, Viktor Svensson, Didrik Franzén

Låtskrivarna bakom Cyperns favorittippade bidrag har Alex P som gemensam nämnare. Han är grundare av musikkollektivet Vax, med bas i Stockholm och deltar med en låt i Eurovision för fjärde gången. Även dansnumret är svenskt, då dansarna är svenska och numret koreograferats av svenska Sacha Jean-Baptiste. Hon står även bakom koreografin i Bulgarien och Australiens bidrag.

4. Danmark – Rasmussen: "Higher ground"

Text och musik: Niclas Arn, Karl Eurén

Som medlem i gruppen Rolandz deltog Niclas Arn själv i Melodifestivalen 2018, men som bekant gick segern till Benjamin Ingrosso. "Higher ground" ska ha skickats in men ratats av Christer Björkman och hans team, för att sedan dyka upp och ta hem segern i Dansk Melodi Grand Prix.

5. Finland – Saara Aalto: "Monsters"

Text och musik: Saara Aalto, Joy Deb, Linnea Deb, Ki Fitzgerald

Det gifta paret Deb låg bakom Måns Zelmerlöws "Heroes", som tog hem förstaplatsen i Eurovision 2015. De är även hjärnorna bakom Robin Stjernbergs "You" från 2013 samt en rad andra melodifestivalsbidrag.

6. Moldavien – Doredos: "My lucky day"

Text och musik: Philipp Kirkorov, John Ballard

Skotskfödde John Ballard bor och verkar i Göteborg. Han har producerat de tre första albumen som släpptes av Ace of Base under 1990-talet. Tidigare har han varit upphovsmakare till Rysslands bidrag 2014 och 2016, samt Greklands 2017.

Källa: Eurovision.tv