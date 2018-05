Lista och klipp: Låtarna vi tyvärr inte glömmer – här är de 12 konstigaste Eurovision-bidragen någonsin

Eurovision Song Contest 2018 blir den 63:e upplagan av musiktävlingen Eurovision Song Contest. Många bra och dåliga bidrag har passerat revy genom åren och vi har, tillsammans med schlagerexperten Fredrik Ytterström, grävt i schlagerhistorien och hittat ett flertal rejäla stolpskott. Är dessa de knäppaste bidragen någonsin i Eurovisions historia? Bedöm själva.

HÄR ÄR DE 12 KNÄPPASTE BIDRAGEN NÅGONSIN I EUROVISION SONG CONTEST:

● Irland, 2008, Dustin the Turkey - ”Irlande Douze Pointe”

Det fanns en tid då Irland dominerade dominerade Eurovision Song Contest. Men efter att ganska trött 00-tal bestämde de sig för att skicka ett skämtbidrag. Kalkonen Dustin uppmanade Europa att rösta på Irland, så att de kunde ha en stor fest i det gröna landet.Det gick … sådär även igen. Skämtlåtar utan glimten i ögat har en tendens att inte gå så jäkla bra i ESC-sammanhang. Blev utbuade av publiken. Totalt fick de faktiskt tolv poäng, roligt nog, men tog sig inte vidare från semifinalen utan slutade på en värdelös 15:e-placering.

● Ryssland, 2012, Buranovskije Babusjki - ”Party for everybody”

De ryska tanterna, från någon avlägsen del av det gigantiska landet, charmerade hela Europa med sin låt. Men nog får det gå under kategorin knasiga bidrag. Visst fanns det en melodi någonstans i låten, men de kunde ju varken sjunga eller dansa. Men det spelar inte alltid så stor roll när man bara vill hänga med dem och käka hembakta bullar i deras lilla stuga. Den stora skrällen 2012 där de hamnade på silverplats (?!) – de hade dock 113 upp till den svenska segraren Loreen.

● Ukraina, 2007, Verka Serduchka - ”Dancing Lasha Tumbai”

Duracellkaninen Verka, en populär persona som skapats av en komiker, ställde halvt på skämt, halvt på allvar upp i Eurovision. Det trallvänliga och högoktaniga bidraget var en show utan dess like och poängen rasade in för Verka. Galna utstyrslar kombinerat med lite drag och glitter och glamour räckte till en välförtjänt silverplats, bakom Maria Serifovic Molitva.

● Tyskland, 1979, Dschinghis Khan - ”Dschinghis Khan”

Om en lista med konstiga Eurovision-bidrag ska summeras måste följande låt vara med. Så är det. 1979 var året och Tyskland skickade då dit en låt betitlad från den grymme, mongoliske, erövraren Djingis Khan. Kanske inte helt klockrent då denne hade slaktat och erövrat, bland annat, Israel som också ställde upp i tävlingen …Någon större kontrovers blev det dock inte och bidraget blev kultförklarat från start, slutplaceringen? Missad pallpats som fyra.

● Grekland, 2002, Michalis Rakintzis - "S.A.G.A.P.O"

Michalis Rakintiz uppmanade Europa att ge dem deras lösenord. Ett av de mer obegripliga bidragen någonsin. Greker i robotdräkter med Kraftwerk-koreografi kombinerat med ett enerverade 80-talsbeat. Hamnade på en rättvis 17:e plats med 24 deltagare.

● Lettland, 2008, Pirates Of The Sea - ”Wolves of the sea”

Jag vet inte om de hade hoppats på att få samma kultstatus som ovan nämnda "Dschinghis Khan" – men lettiska Pirates of the Sea blev bara fel. Som en karaoke-version på ett framträdande på Disney World. Det var svårt att hitta kopplingen till Eurovision och pirater. Eller Lettland och pirater, för den delen. Blev likt Irlands "Deuze pointe" utbuade.

● Estland, 2008, Kreisiraadio - ”Leto svet”

Estland ville inte vara sämre, det skickade bidraget ”Leto svet” (som låter otroligt roligt på svenska). Äldre män i färgglada kostymer och bikinidansande tjejer bildade en ohelig koalition. Otroligt irriterande melodi och ett försök att vara rolig, men det faller platt. Funkade lika bra som när en best man på bröllopstalet går igenom den nuvarande makens tidigare erövringar. Det kanske finns en tid och plats för det, men inte där och då.

● Frankrike, 2008, Sebastian Tellier – "Divine"

Som ni märker var 2008 ett år fullt av udda guldkorn. Körsångarna, som var kvinnor, var iklädda lösskägg för att matcha Sebastian Telliers skäggprydda haka. En personlig favorit då det känns som att han bara gick in för att vara så flummig som möjlig. En dryg minut in i bidraget drar han in helium och fortsätter att sjunga i bästa Kalle Anka-manér. Så jävla bra. Och konstigt.

● Ryssland, 2010, Peter Nalitch – "Friends lost and forgotten"

En bister ballad som kändes väldigt rysk redan då den presenterades. Knagglig engelska kombinerat med en obegriplig text. Personligen kände jag att den hade något, och när det visade sig att Peter egentligen talade i stort sett perfekt engelska, och att hela uppträdandet var något av ett fuck you/hyllning till den ryska själen, blev det bara ännu bättre.Men konstigt, det är det.

● Turkiet, 1989, Pan - "Bana bana"

Jag vet inte vad de turkiska deltagarna gick på, varken under idén eller framförandet av detta alster – men något riktigt roligt måste det ha varit. Jag får en skrikande ångest bara av att titta på den. Stirriga blickar, skräckfilmsskrik och en dirigent som verkar genomgå en exorcism. Slutade näst sist med fem poäng.

● Spanien, 2008, Rodolfo Chikilicuatre - "Baila el chiki chiki"

Humor sägs vara någonting gränslöst, men något blev förlorat i översättningen då komikern Rudolfo intog scenen för sitt Spanien. De som talar spanska kanske förstår det lite enklare, men för gemene man är det nog svårt att hitta det roliga. En kort man med slickad frisyr omgiven av mer eller mindre lättklädda kvinnor som ”råkar” visa bakändan vid tillfälle. De som uppskattar Stefan och Krister kanske tycker det här är skitroligt dock – vad vet man?Slutade 22:a – av 25 bidrag.

● Österrike, 2003, Alf Poier - "Weil der Mensch zält"

Publiken i arenan gillade det tralliga bidraget. Om det var ironiskt eller ej låter jag vara osagt. En obegriplig visa med en scen bestående av kohuvuden, kvinnliga körsångare som kör ett stretchprogram och Österrikes svar på Eminem i huvudrollen. Det nervösa framträdandet gör mig obekväm och budskapet går mig helt förbi. Sedan kommer det några helt omotiverade rockriff mitt upp i allting. Obegripligt att det här bidraget knep en sjätteplats.

Vi var lite för bra för att komma med på listan …

● Storbritannien, 2006, Daz Sampsons - ”Teenage Life”:

● Finland, 2006, Lordi - ”Hard rock hallelujah”:

● Frankrike, 2014, Twin Twin - ”Moustache”:

● Polen , 2014, Donatan and Cleo - ”Slavic Girls”: