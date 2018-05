Spänd väntan för Benjamin Ingrosso

Benjamin Ingrosso har gjort det han kom till Lissabon för att göra, och kan bara hoppas på att hans låt "Dance you off" går hem hos röstande tittare och jurygrupper.

Tidigare under kvällen fick en annan deltagare i kvällens final, Storbritanniens Surie, skrämselhicka när hennes framträdande avbröts av en man som sprang upp på scenen och ryckte åt sig artistens mikrofon.

BBC:s Eurovisionkonto twittrar att artisten mår bra, men att hon inte kommer att sjunga sin låt igen – trots att radio- och tv-unionen EBU erbjudit henne möjligheten att få göra det.

"Sjukt stort program"

Benjamin Ingrosso, med startnummer 20, tippas i många läger att åtminstone hamna bland de tio främsta bidragen.

Oavsett hur det går kommer Ingrossos "Dance you off" att ses av en miljonpublik. I fjol såg runt 180 miljoner tittare finalen av Eurovision Song Contest.

– Det är verkligen ett sjukt stort musikprogram, säger Benjamin Ingrosso.

TT: Har du förstått hur många det är som tittar?

– Det kommer man nog aldrig att fatta. Samtidigt är det ju den största peppen man kan ha, att veta att så många människor där ute sitter och tittar på det jag och mitt team skapat.

"Skönt oavsett"

I Eurovisionbubblan snackas det mycket om odds, som ett sätt att försöka avgöra vilka som är de största favoriterna. Men det är inte något som Benjamin Ingrosso bryr sig så mycket om.

– Jag måste bara leverera och ha kul, och så får det gå som det går. Så länge jag känner att jag har gjort mitt bästa, att jag är nöjd när jag går av scenen, så kommer det nog att kännas skönt oavsett, säger han.

På plats i Lissabon och Altice arena finns ett fullt pressrum med internationella journalister, bloggare och tyckare, och många är överens om att Sverige är en stormakt när det kommer till Eurovision Song Contest. Men kan Benjamin Ingrosso ta sig hela vägen till en förstaplacering?

– Självklart! Men jag tror att det finns tio låtar som lätt kan vinna, säger Blair Martin, från australiska Radio 4ZZZ, och nämner bland andra Tyskland, Cypern, Ungern och Australien som potentiella segrare.

"Tuff tävling i år"

Polske Sebastian Mnich från bloggen Destination Eurovision är inte lika övertygad.

– Jag tror inte han kommer att vinna, det är en tuff tävling i år, säger han, men tillägger att Ingrosso i alla fall lätt kan hamna bland topp fem.

Bernardo Pereira, portugisisk korrespondent för Wiwibloggs, var själv på plats i Sverige när Benjamin Ingrosso tog hem Melodifestivalen.

– Jag vet inte om låten har en chans att vinna, men han är ett proffs och koreografin är perfekt, säger han.

TT: Vem tror du vinner?

– Jag tror att det står mellan Cypern, Israel och Frankrike. Och kanske Norge, även om jag själv inte gillar den låten.

John Alexander Sahlin/TT

Sofia Sundström/TT

Startfältet i finalen

1. Ukraina – Melovin: "Under the ladder"

Telefonröster: 099-212 01

Sms-röster: 722 11 med texten 01

2. Spanien – Alfred & Amaia: "Tu canción

Telefonröster: 099-212 02

Sms-röster: 722 11 med texten 02

3. Slovenien – Lea Sirk: "Hvala, ne"

Telefonröster: 099-212 03

Sms-röster: 722 11 med texten 03

4. Litauen – leva Zasimauskaitė: "When we're old"

Telefonröster: 099-212 04

Sms-röster: 722 11 med texten 04

5. Österrike – Cesár Sampson: "Nobody but you"

Telefonröster: 099-212 05

Sms-röster: 722 11 med texten 05

6. Estland – Elina Netsajeva: "La forza"

Telefonröster: 099-212 06

Sms-röster: 722 11 med texten 06

7. Norge – Alexander Rybak: "That's how you write a song"

Telefonröster: 099-212 07

Sms-röster: 722 11 med texten 07

8. Portugal – Cláudia Pascoal: "O jardim"

Telefonröster: 099-212 08

Sms-röster: 722 11 med texten 08

9. Storbritannien – Surie: "Storm"

Telefonröster: 099-212 09

Sms-röster: 722 11 med texten 09

10. Serbien – Sanja Ilić & Balkanika: "Nova deca"

Telefonröster: 099-212 10

Sms-röster: 722 11 med texten 10

11. Tyskland – Michael Schulte: "You let me walk alone"

Telefonröster: 099-212 11

Sms-röster: 722 11 med texten 11

12. Albanien – Eugent Bushpepa: "Mall"

Telefonröster: 099-212 12

Sms-röster: 722 11 med texten 12

13. Frankrike – Madame Monsieur: "Mercy"

Telefonröster: 099-212 13

Sms-röster: 722 11 med texten 13

14. Tjeckien – Mikolas Josef: "Lie to me"

Telefonröster: 099-212 14

Sms-röster: 722 11 med texten 14

15. Danmark – Rasmussen: "Higher ground"

Telefonröster: 099-212 15

Sms-röster: 722 11 med texten 15

16. Australien – Jessica Mauboy: "We got love"

Telefonröster: 099-212 16

Sms-röster: 722 11 med texten 16

17. Finland – Saara Aalto: "Monsters"

Telefonröster: 099-212 17

Sms-röster: 722 11 med texten 17

18. Bulgarien – Equinox: "Bones"

Telefonröster: 099-212 18

Sms-röster: 722 11 med texten 18

19. Moldavien – DoReDos: "My lucky day"

Telefonröster: 099-212 19

Sms-röster: 722 11 med texten 19

20. Sverige – Benjamin Ingrosso: "Dance you off"

Det går inte att rösta på Sverige från svenska telefoner.

21. Ungern – Aws: "Viszlát nyár"

Telefonröster: 099-212 21

Sms-röster: 722 11 med texten 21

22. Israel – Netta Barzilai: "Toy"

Telefonröster: 099-212 22

Sms-röster: 722 11 med texten 22

23. Nederländerna – Waylon: "Outlaw in 'em"

Telefonröster: 099-212 23

Sms-röster: 722 11 med texten 23

24. Irland – Ryan O'Shaughnessy: "Together"

Telefonröster: 099-212 24

Sms-röster: 722 11 med texten 24

25. Cypern – Eleni Foureira: "Fuego"

Telefonröster: 099-212 25

Sms-röster: 722 11 med texten 25

26. Italien – Ermal Meta & Fabrizio Moro: "Non mi avete fatto niente"

Telefonröster: 099-212 26

Sms-röster: 722 11 med texten 26

Varje samtal och sms kostar 3:60 kronor. Det går inte att rösta på Sveriges bidrag från svenska telefoner.