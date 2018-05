Debatt: V är snett ute om besparingar i skolan i Askersund

Svar till (V): ”Askersunds kommun planerar att dra ned på skolan” (NA 28/4)

I skolan lär vi ut vikten av faktagranskning och källkritik vilket ju är särskilt viktigt i dessa dagar av fake news och vinklade fakta. Faktagranskning är något Katarina Raneborn borde ha ägnat åt innan hon skrev sin debattartikel om besparingar inom skolan i Askersund. Inte mycket av det Katarina Raneborn påstår stämmer nämligen med verkligheten.

Det som faktiskt har beslutats är en neddragning av öppettiderna inom förskolan till 11 timmar per enhet. Detta är alltså redan beslutat och kommer att träda i kraft efter sommaren. Detta har alla vårdnadshavare med barn inom barnomsorgen redan informerats om. I dagsläget har vi jämfört med andra kommuner mycket väl tilltagna öppettider och detta beslut kan givetvis innebära en försämring för vissa familjer med behov av att antingen lämna sitt barn mycket tidigt eller hämta sent. Dock finns det inget som hindrar att en förskola inom ett område öppnar tidigt och en annan stänger sent vilket bör göra det möjligt för familjer med dessa behov att få ett fungerande schema även framöver.

Vår personal och del av verksamheten inom Familjecentralen kommer att finnas kvar och någon nedläggning är inte aktuell.

Katarina Raneborn påstår att det finns ett förslag att ta bort nämndens personal från Familjecentralen och att den därmed troligen kommer att läggas ned. Inget av detta stämmer. Nämnden har beslutat att göra vissa neddragningar av vår andel av verksamheten på Familjecentralen som ju drivs i samarbete med Socialnämnden och Region Örebro. Vår personal och del av verksamheten inom Familjecentralen kommer att finnas kvar och någon nedläggning är inte aktuell.

Att dra ned på eller avveckla ”nattis”, barnomsorg på obekväm arbetstid, har nämnden varken föreslagit eller beslutat. Det finns med som ett tänkbart förslag i det arbetsmaterial som förvaltningen satte samman inför Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts diskussion kring sparåtgärder men är alltså inget som nämnden tagit ställning till ännu och det är inte säkert att det kommer att läggas fram som förslag.

Skolutredningen som Katarina Raneborn hänvisar till presenteras för nämnden i maj. Vi vet inte ännu vilka förslag till förändringar av skolans organisation som Sweco kommer att presentera men vi ser fram emot att få diskutera dem grundligt inom och mellan partierna innan några eventuella förslag till förändringar av skolans organisation läggs fram i Barn- och utbildningsnämnden.

Anna Gransten

Miljöpartiet, ledamot

Ronny Larsson

Socialdemokraterna, ordförande Barn- och utbildningsnämnden Askersunds Kommun