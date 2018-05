Människan kan inte kontrollera klimatet

Replik på Jonas Eriksson (MP) debattartikel (NA 18/4).

På den tiden trodde man att människan kunde kontrollera Jordens klimat

Är det vad man i framtiden kommer att lära eleverna i skolan. Istället för att ge dem klimatångest?

Intet är nytt under solen lyder ett talesätt. Jo, en sak. Människan måste ha drabbats av övermod eller panik i sin tro att vi kan ta över rollen från solen och styra klimatet genom en i stort sett meningslös koldioxidjakt. Meningslös eftersom det bevisats att hypotesen, som IPCC driver och Parisöverenskommelsen utgår från, om koldioxidens klimatpåverkan visat sig kraftigt överdriven.

Det oändliga gapet mellan politik och vetenskap illustrerades när finansminister Magdalena Andersson presenterade vårbudgeten

Ändå väller förslag och lagar över oss som ska göra oss ”hållbara” och ”klimatsmarta”. Det oändliga gapet mellan politik och vetenskap illustrerades när finansminister Magdalena Andersson presenterade vårbudgeten. Där fanns miljoner med för att minska ’klimatutsläppen!’. Eller när Jonas Nilsson i NA Debatt radar upp felaktigheter. Han bör börja med att skilja på väder och klimat.

Regeringen tar nya kostsamma steg mot ett fossiltfritt Sverige med att öka solcellsstödet med ytterligare 170 miljoner till 1085 miljoner 2018. Stolt förklarande att det är tjugo gånger mer än under Alliansens regeringstid. Det verkar som Centerpartiet är billigare att köpa än Miljöpartiet. De båda har ju var sitt politiskt block som gisslan och har sedan länge inlett arbetet med att förstöra vårt system för elförsörjning, som var bland de bästa och renaste i världen. Ett varningens finger är på sin plats. Varför inte lära av dem som satsade sina sparade pengar i vindkraftsandelar och nu gråter krokodiltårar för att de känner sig lurade av politikerna.

Detta är så tokigt att Riksrevisionen reagerar. De säger i en rapport att man inte borde vidta sådana åtgärder när det helt saknas en bred samhällsekonomisk analys. (RiR 2017:29)

De har ju heller ingen riktig vetenskaplig analys för vilka möjligheter, som koldioxidbegränsning kan ha på den globala temperaturen. Inte heller var den koldioxidminskningen ska ske. Solpaneler har ungefär dubbelt så höga koldioxidutsläpp som genomsnittet för svensk elproduktion, sett på hela livscykeln. Så subventionerna på mer än en miljard kronor är en solidaritetsgest med grannländer som vi ska hjälpa minska sin fossilkraft. Vi själva har ju nästan ingen.

Redan i dag har vi 355 000 fattigpensionärer. Sjukvården, polisen och skolan behöver mer pengar.

Vi satsar storleksordningen 75 - 100 miljarder per år på utopin ett fossilfritt välfärdssamhälle. Samtidigt i Sverige enligt finansministerns budskap blir vi 300 000 fler unga och 300 000 fler äldre som ska ha välfärd framöver enligt vad vi normalt uppfattar som samhällskontraktet med medborgarna. Redan i dag har vi 355 000 fattigpensionärer. Sjukvården, polisen och skolan behöver mer pengar. Då låter det väl begåvat att komma på nya subventioner till elmotorer till båtar! I vårbudgeten lika mycket som tillskottet till skolan!

Riksrevisionen lär ha full sysselsättning om de vill titta på alla galna infall, som ska få oss att vara bäst i världen på klimat. Börja med att fråga varför vi ska ge mest i världen per innevånare till FN:s The Green Climate Fund. 4,9 miljarder till att börja med. Fem gånger mer än Tyskland ger. Motsvarande 13800 kronor per fattigpensionär.

Kina, Indien med flera prioriterar att förbättra livet för sina fattigaste framför koldioxidminskning. Parisöverenskommelsen tillåter dem att skjuta den på framtiden.

Högmod går före fall är ett annat talesätt. Vi behöver inte vara världsbäst och tro att världen ska följa vårt lilla lands exempel. För deras egen skull får man hoppas de är klokare.

Evert Andersson

Mats Kälvemark

Fria debattörer