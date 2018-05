Nora glass gillar turister

Svar till ”vore jag yngre skulle jag satsa fullt ut” (NA 3/5)

Vi på Nora glassfabrik, som även driver Kafé Strandstugan och våffelkaféet Selma G som du hänvisar till i din insändare, vill gärna bemöta dina missförstånd kring vår verksamhet.

Vi tar dem i tur och ordning:

”företagarna ..har inte fattat att det är för turisterna… hur kan man stänga så tidiga kvällar”.

Under maj så har vi kaféerna öppet under helgerna för det är då vi har en tillräckligt stor ström turister.

Jo, vi har fattat, cirka 80 procent av vår omsättning kommer från turister och under perioden från mitten av juni till mitten av augusti. Under den perioden har vi i glassförsäljningen öppet 10-21. Strandstugan har öppet till 18.30 och våffelkaféet Selma G till 17.00.

Under maj så har vi kaféerna öppet under helgerna för det är då vi har en tillräckligt stor ström turister. Att de inte är kvällsöppna någon gång under säsongen är för att vi har testat tidigare år och det är inte tillräckligt många som går ut och fikar kvällstid för att man ska kunna få lönsamhet. Jag hoppas du förstår att vi driver ett företag där intäkter måste vara högre än utgifter.

Anledningen till att inte öppna Selma G på vardagar förrän 17 juni har en mycket enkel förklaring. Vi är Noras största ungdomsarbetsgivare, vi har 35 anställda under säsongen och de allra flesta är skolungdomar. De slutar inte skolan förrän i mitten av juni så vi har svårt att få personalen att räcka till innan skolavslutningen.

... en fin stadskärna som gör att turister dras till Nora under en mycket längre period

Det är trevligt att du jämför Nora med sommarmetropoler som Smögen och Visby. Det vore verkligen roligt om Nora blir lika känt som dessa sommarstäder. Men har du varit i Smögen före midsommar eller efter mitten av augusti? Näe, inte så många andra heller.

Smögens säsong är extremt kort och kvar blir bara öde kulisser efter deras 6-8 veckors sommar. Nora har en betydligt bättre sammansättning både av butiker och en fin stadskärna som gör att turister dras till Nora under en mycket längre period.

Vi har glassförsäljningen öppen från 20 april till 9 september i år, alla dagar, oavsett väder. Det är en lång sommarsäsong.

När det gäller dina kommentarer om hur mycket/lite vi jobbar och satsar på vårt företag och hur vår ekonomi ser ut så anser jag att det är vår ensak, eftersom vi driver ett privat företag och inte någon offentlig serviceinrättning. Men jag kan garantera, att ingen som känner oss eller har minsta inblick i vår verksamhet, skulle våga påstå att vi ligger på latsidan. Någonsin.

Avslutningsvis måste jag hålla med dig i att turister skulle uppskatta bättre öppettider. Men i Nora tror jag inte att det är Noraglass öppettider som måste förlängas i första hand, men det är en annan fråga.

Anders Kadesjö

Nora Glassfabrik AB