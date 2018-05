Ecce homo, Babblarna och en elektrisk show – här är höstens höjdpunkter på Sjöängen i Askersund

Sjöängen sparkar igång höstsäsongen direkt den 11 augusti när Elisabeth Ohlson Wallin kommer till Askersund och Sjöängens konsthall med sin omdiskuterade fotoutställning "Ecce homo" som provocerade - inte minst i Örebro - när den först ställdes ut i slutet av 90-talet. I samband med vernissagen föreläser Ohlson Wallin själv om utställningen.

Till konsthallen kommer också Paul Grähs med sina glasskulpturer samt Stina Wirsén med utställningen "Linjer och vatten".

Vidare bjuder Askersunds riksteaterförening in till flera föreställningar, bland annat "Vattnet" som baseras på en novell av Torgny Lindgren, Shirley Valentine med Maria Lundqvist, "Thunderstruck", en dansföreställning med elektricitet och magi, samt "Polarfararna" om människans upptäckarlust och utsatthet. Och för den lite yngre publiken kommer de mycket populära Babblarna och sätter upp sin första musikal i slutet av september.

Den 29 september arrangerar Scenkonstavdelningen en konsert med Pavarotti-sångarna Henrik Lagercrantz, Åsa Nordgren och Per-Anders Hedlund under ledning av pianisten Ingvar Albihn. Både 25 oktober och 17 november bjuds det på nostalgi när först föreställningen "Hits of the 60´s" och sedan "Creedence tribute – the midnight special tour" sätts upp. Och 10 november firar Askersundskören Gospelvoice 20 års jubileum med en konsert.

Julen sjöngs i vanlig ordning in av Askersunds manskör på första advent men det utlovas julkonserter redan innan dess, även om det stora dragplåstret till den konserten inte avslöjas förrän vid midsommar.