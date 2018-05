Laxå kommun ändrar priset för industrimark

Prisnivån fastställdes i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i onsdags.

– Tidigare har all industrimark kostat 45 kronor per kvadratmeter att köpa av kommunen. Men nu blir det två prisklasser, en som kostar tio kronor per kvadrat och en som fortsätter kosta 45 kronor, berättar Bo Rudolfsson (KD), ordförande i kommunstyrelsen.

Tiokronorspriset är det som gäller för tomter i anslutning till redan befintliga industrier.

– Det är mark som inte kan köpas av någon annan. Det skulle kunna vara ett företag som tvekar inför att bygga ut sina lokaler och det finns kommunal mark alldeles i anslutning till deras tomter. Då har vi kommit fram till att det inte är priset som ska stå i vägen, säger Bo Rudolfsson.

Det gäller också för redan detaljplanerad mark som inte kommunen behöver anlägga vatten eller avlopp till. Dock kan man inte bara ge bort mark till företag som vill bygga - ett pris behövs. Mycket små tomter som är vakanta sedan länge, kan också i vissa fall säljas för fem kronor per kvadratmeter.

För mark som behöver förberedas med kommunalt vatten och avlopp, gatubelysning eller annan infrastruktur, tar kommunen även fortsättningsvis 45 kronor per kvadratmeter. Det gäller exempelvis mark i anslutning till väg 205, där inga byggnader tidigare finns.

– Där kommer vi, efter Trafikverkets godkännande, att anlägga en ny väg under året, säger Bo Rudolfsson.

Vägen anläggs för att underlätta för nya företag att etablera sig där.

Sedan tidigare finns ett beslut på att totalpriset för att köpa en tomt för att bygga en villa på kommunägd mark i Laxå kommun är 100 000 kronor, oavsett var i kommunen den ligger. Tillkommer gör priset för el- och fiberanslutningar, som varierar utifrån var huset ska ligga och hur stort det är.