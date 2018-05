Branden i norra länsdelen larmades in vid 15.30 på söndagen. Först larmades branden in som en gräsbrand. Men under samtalet med inringaren så spred sig branden till huset.

När Nerikes brandkårs första styrka kom till platsen var branden fullt utvecklad.

Ingen person har skadats, enligt brandkåren.

Texten uppdateras.