Premiär i Riddarhyttan – 400 kilo regnbåge finns nu i tjärnarna

Nu är det dags för fiskesugna att plocka fram utrustningen. I Tattartjärn, Lustjärn, Norrtjärn och Hyttdammen finns nu regnbåge att fånga. Runt 400 kilo regnbåge släpptes i av Riddarhyttans fiskevårdsförening inför lördagens fiskepremiär.

Premiären brukar vara något av ett folknöje med hela familjer som kommer för att njuta av såväl fiske som friluftsliv. Runt tjärnarna finns vindskydd och grillplatser med nyhuggen ved.– Vi har också varit ett gäng som röjt runt tjärnarna. Det blev både snyggt och bättre utrymme för själva fisket, säger fiskevårdsföreningens ordförande Kennet Andersson.

Gällande fisket är det enbart tillåtet med flugfiske samt spinnfiske med drag och spinnare upplyser Kennet. Fiskekort ska lösas, med den oförändrade kostnaden på 120 kronor och gäller från klockan 5 på morgonen och till klockan 23.

– Fast premiärdagen sker starten först klockan 12, säger Kennet.

Föreningen har sexton kontrollanter och de ser under sommaren till att fiskare har såväl giltigt fiskekort som att rätt utrustning nyttjas. Plus att enbart de tre tillåtna fiskarna per tillfälle plockas upp.

Isfritt blev det på tjärnarna för ett par veckor sedan och Kennet gissar att det finns fisk kvar från vintern, kanske även någon röding.

– Vi har inte gjort någon summering av antalet sålda fiskekort än, men jag förmodar att det blir ett normalresultat, säger Kennet.