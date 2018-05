Ebba Danielsson gjorde topphoppningar i helgen – tre vinster och flera fina placeringar

– Ebba siktar på Nordiska mästerskap på någon av sina C-ponnier. Så här långt har ”April is full of Surprises” hoppat fantastiskt under hela våren. Denna helg blev det vinst i en 110- och en 120-klass samt andraplats i den andra 120-klassen, berättar Ebbas mamma Eva Danielsson, Stall Danora.

Tävlingshelgen gick i Sundbyholm, Eskilstuna 27 april - 1 maj, där Ebba tävlade med flera ponnier i olika klasser med topplaceringar och vinster, ”Smithstown Toodles”, ”Shirsheen Sea Breeze” och ”Dynamite Spartacus”.

– Den sista ponnyn har hon bara ridit några månader och de börjar redan hitta varandra i dom största klasserna. Han ska hon rida in sig på under detta år för att vara med på riktigt nästa år.

I år får Ebba även rida children på häst. (12–14 år). Det fanns inga children-klasser i helgen så hon fick hoppa vanliga klasser. Ebba har ett högt mål och satsar på Europamästerskapet eller Nordiska mästerskapet på hästarna Validento och Bonita.

– Med både Validento och Bonita hoppade hon strålande. Det ser bra ut med dom stora hästarna där dom har utvecklas mycket bra tillsammans.

Nästa tävling är Värmlands Equestrian games i Hammarö nästa helg 10-13 maj .

– Och vi väntar svar från förbundet att eventuellt få åka till Wierden i Holland i början av juni.

Nordiska mästerskapet går vecka 26 i slutet av juni i Drammen i Norge, Europamästerskapet för Children går vecka 28 i mitten av juli i Fontanblue i Frankrike.