Fastighetsbolaget åtgärdar taket på Karlsängskolan – ”Vi lägger mer elkablar i takbrunnarna”

Karlsängskolan drabbades under vårvintern av två takläckage då vattnet rann in i skolan. Plus ett läckage där hantverkare råkade stöta ett spett genom en takbrunn så att vattnet forsade in i cafeterian.

– Det var i vår iver att försöka motverka allt takläckage som vi lyckades skada taket på egen hand, säger Eva Henebäck, VD för Nora fastigheter och Norabostäder.

Taket har nu besiktigats och ska åtgärdas, förklarar hon.

– Nu gör vi en del åtgärder på taket, vi har bytt brunnar, och lägger mer elkablar i takbrunnarna för att säkerställa att de håller sig isfria. Det bygger hela tiden på att vattnet tar den väg som vi vill att det ska ta.

Bolaget hade bjudits in till kommunstyrelsen för att förklara och informera politikerna om underhållet på Karlsängskolan, särskilt taket.

Vid förra mötet lyfte dessutom Helena Vilhelmsson (C) ett vitesföreläggande från Samhällsbyggnad Bergslagen mot Nora fastigheter på 260 000 kronor om inte bolaget åtgärdar ett antal brister på Karlsängskolan senast 31 augusti. Däribland fuktskadade takplattor inomhus. Det vitesföreläggandet visade sig att ingen av kommunstyrelsens politiker kände till, inte heller de närvarande KS-ledamöter som även sitter i bolagets styrelse.

Det är ju inte acceptabelt att det är så här

– Det är ju inte acceptabelt att det är så här fram till den nya skolan är på plats. Man kan ju inte byta ut takskivor i innertaket och veta att det förmodligen kommer att hända igen. Jag hoppas verkligen vi får ett besked: vad behöver göras för att det ska sluta regna in i Karlsängskolan fram till att den nya skolan står på plats. Det är det enda jag vill veta, och därför blev också den här skrivelsen med vitet intressant, säger Helena Vilhelmsson.

Men Eva Henebäck menar att bolaget åtgärdar bristerna på taket så att det inte ska läcka in.

Vi har ju inte för avsikt att inte åtgärda det

– Nu har vi gjort en takbesiktning med expertis från en takfirma, för att riskbedöma och se vad vi behöver göra och så åtgärda det. Vi har ju inte för avsikt att inte åtgärda det.

Och vitet på 260 000 kronor riskeras bara om bolaget inte åtgärdar bristerna, menar hon.

– Vår utgångspunkt är givetvis att göra de åtgärder som myndigheten kräver. Att det står att det utgår ett vite i ett protokoll innebär ju inte att vi blivit ålagda ett vite, utan det är om vi inte uppfyller det myndigheten kräver.

