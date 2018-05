Länets stjärndoldis avslöjar – så återförenades Abba: "Blev lite förvånad"

Det var i slutet på april som bomben slog ned: Abba har spelat in ny musik. Nyheten spred sig snabbt över världen, och spelningar med bandet i hologramform är redan inplanerade till nästa år.

Bakom den nya musiken ligger bland annat en av länets största musiker – som jobbat med Abba sedan 70-talet. Lasse Wellander, gitarrist och producent uppväxt i Skrekarhyttan utanför Nora, var med under svenskbandets storhetstid – och var även given musiker när de nya låtarna spelades in. Men han visste först inte vad han gett sig in på.

– Om det var Björn (Ulvaeus) eller Benny (Andersson) som ringde förra året och bjöd in mig till studion kommer jag inte ihåg. De sa nog inte rätt ut vad det var för något vi skulle göra, säger han och fortsätter:

– Det var först när man klev in i studion som man fattade vad det handlade om.

Klart som sjutton att det är stort

Wellander, som förutom att ha jobbat med Abba även varit högst delaktig i soundtrackinspelningarna Mamma Mia-filmerna och dessutom varit med under Benny Andersson- och Björn Ulvaeus-projekten "Chess" och "Kristina från Duvemåla", blev något häpen när han blev medveten om världsbandets comeback.

– Det är klart att man pratat lite grand om det innan, säger han och fortsätter senare:

– Men det är klart som sjutton att det är stort. Och jag var nog ändå lite förvånad. Men de ska ju inte uppträda live, det har de stängt dörren till sedan länge.

Frågan har nog ställts, men jag vet inte ...

Men Abba kommer att återuppstå. Inte bara musikaliskt genom de två nya låtarna "I still have faith in you" och "Don't shut me down" – utan även genom scenframträdanden i form av hologram. Men om det skulle bli en världsomfattande turné med gasformen av de svenska stjärnorna tvekar 65-årige Wellander på om han ska följa med.

– Frågan har nog ställts, men jag vet inte ... Det blir nog kanske runt hela världen då. Det beror väl lite på inramningen. Blir det några spelningar i Sverige kanske jag kan följa med.

Även om Abba kommer tillbaka i mer modern tappning rent visuellt så kommer nog de flesta känna igen musiken. enligt Wellander.

– Jag kan inte säga att jag kommer ihåg låtarna så jättenoga, förutom att de förstås var väldigt bra och verkligen lät Abba. Det rinner mycket vatten under broarna när man håller på som jag gör. Man gör en bakgrund och pålägg och så går man vidare och detta var ju nästan ett år sedan. Men det är inte techno och det är inte house, utan det kommer låta som Abba, säger han.

Fakta: Lasse Welander

Ålder: 65.

Bor: "På vischan mellan Bålsta och Enköping", men uppväxt i Skrekarhyttan, Nora och Örebro.

Bakgrund: Gitarrist och producent. Har medverkat på mer än 1 700(!) olika album, antalet titlar förstås betydligt högre. . Och det är inga dussinartister han samarbetat med heller. Förutom Abba så har han varit med och spelat tillsammans med Björn Skifs, Mats Ronander, Carola, Lill-Babs, Pugh Rogefeldt, Ted Gärdestad, Ulf Lundell, Totta Näslund, Tommy Körberg, Povel Rammel och Vikingarna. För att nämna några ...

Aktuell: Som gitarrist på Abbas nya låtar "I still have faith in you" och "Don't shut me down" och med filmen "Mamma Mia! Here we go again". Dessutom med egen musik på spotify, aplle music och andra streamingtjönster:– Jag har väl varit sugen på det ett tag. Har ju tidigare spelat in fem album med egen musik, men inget efter -92. Men nu har jag sju nya låtar som ligger på streamingtjänsterna, och snart kommer en åttonde.