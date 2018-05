Vårkonsert med Le'kören och Sångklubben

Det är fjärde gången som Semitha Sjöquists körer har konsert i Folets park. I år är temat för konserten från visa till rock.

Le'kören bjuder på en blandad repertoar. Allt från en visa om Nora av Jeremias i Tröstlösa till In the name of love av U2.

– Vi har även valt att sjunga låtar av Jerry Williams, Kenneth Gärdestad och Lill-Babs. Vi gör det som en hyllning till dessa musikprofiler som gått bort under året, berättar Semitha.

Sångklubben kommer att sjunga låtar som handlar om olika frukter (Ananas jazz), djur (giftormen Wille) och troll.

Kvällens kompband är Magnus Sjöquist bas, Magnus Lindberg trummor, Daniel Björnmo gitarr, Fredrik Kjellgren klaviatur och för ljud och ljus står Showteknik med Stig Eriksson och Peter Hesselgran.