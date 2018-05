10 kilo extra, knappt någon luft och huvudet på två krokar – löparen James satsar allt för noshörningarnas skull

Tidigare NA-journalisten Markus Lutteman skildrar rovjakten på noshörningar i sin roman "Blodmåne". En annan som engagerar sig för de utrotningshotade djuren är britten och numera Borlängebon James Last. Genom att löpa i den uppseendeväckande dräkten hoppas han kunna samla in över 40 000 kronor till projektet "Save the rhino".

– Engagemanget för miljöfrågor har alltid funnits med mig, berättar han för NA på fredagen i en paus under förberedelserna inför Örebro Park Run på lördagen.

Känslan inuti dräkten har beskrivits som att springa i en gigantisk chipspåse i en bastu.

- Sikten genom dräkten är bara tre meter framåt. Plastfodret gör det varmt och högljutt inuti dräkten och jag måste springa absolut rakt, annars kan noshörningshuvudet lossna, säger James Last med ett skratt.

James Last vill alltså protestera mot den rovjakt som håller på att slå ut hela noshörningsstammen. Djurens horn mals ner och pulvret har fått rykte om sig att vara potenshöjande. På den svarta marknaden har hornen idag ett högre kilopris än både guld och kokain.

På lördag morgon klockan 9.30 går startskottet. Att löpa i dräkten innebär nära 12 extra kilo, knappt någon luft och en löpning där James måste hålla sig så stilla som möjligt. Själva noshörningshuvudet är nämligen fastsatt med bara två krokar och lossnar därför lätt.

– Jag har övat genom att springa sex kilometer med noshörningsdräkten, men det är allt. Örebro Park Run blir mitt premiärlopp i dräkten, berättar han.

James Last mål är att samla in över 40 000 kronor för att stoppa rovjakten på noshörningarna. Premiären blir alltså i Örebro men James har flera tävlingar inplanerade, bland annat Göteborgsvarvet, ett 21 kilometerslopp. Den som vill skänka pengar till arbetet för att rädda djuren kan hämta mer information på Facebook och Örebro Park Runs sida där.

Loppet är gratis för alla. Vill du springa sida vid sida med James finns det alltså ingenting som hindrar. Loppet går på lördagar klockan 9.30 i närheten av Naturens Hus. Banan sträcker sig sedan runt Rynningeviken för att så småningom komma tillbaka till Naturens Hus. Både elitlöpare och motionärer deltar. En registrering för tidsmätning behövs. Vidare information finns på Facebook.

Dräkten kommer från Londonmusikalen "Born again" som gick 1989. Den har blivit känd i Storbritannien genom London Marathon där många löpare har sprungit i den genom åren. Kroppen har en vikt av cirka tio kilo och huvudet väger 1,7 kilo om det är torrt väder. Vid regn kan det bli betydligt mera.