300 vapen lämnades in under amnestin: ”Nu har vi ändå fått bort skjutvapen från platser där de inte ska vara”

I ett kassavalv i polishusets källare förvaras vapen som lämnats in under vapenamnestin. Den här gången kunde man anonymt lämna in vapen mellan den 1 februari och 30 april. Det är regeringen som utfärdar vapenamnestier och de senaste gångerna har de kommit med ungefär fem års mellanrum.

– Tanken är ju att få bort illegala vapen från gator och torg, säger Christian Eriksson som tillsammans med vapenhandläggaren Tom Fekkes står och tittar på lådorna med insamlade vapen.

Den här gången fick man inte in lika mycket som tidigare. Drygt 300 vapen lämnades in i länet mot 500 förra gången. Sammanlagt har man fått in tusen vapen i polisregion Bergslagen som sträcker sig över Dalarna, Värmland och Örebro län. Dessutom fick man in över två ton ammunition. I hela Sverige uppskattar man att det kommit in cirka 10 000 vapen, än är allt inte räknat men även på nationell nivå är siffrorna lägre än tidigare år.

Men trots att det inte är lika mycket som förra gången tycker ändå poliserna att det är ganska mycket vapen de har i förrådet och att amnestin fyller sin funktion.

– Även om det mest är gamla jaktvapen så är det samtidigt vapen som man haft noll koll på. Det kan vara vapen som legat på vinden där barn lekt. Nu har vi ändå fått bort skjutvapen från platser där de inte ska vara, säger Christian Eriksson.

... fick vi in en nazimärkt signalpistol som vi har kunnat spåra till ett flygplan som landade vid gränsen

Vapen kan så klart alltid lämnas in till polisen men under amnestimånaderna har man rätt att vara anonym. Det ger en chans att lämna in olagliga vapen som saknar licens.

Har ni fått in något udda vapen?

– I Värmland fick vi in en nazimärkt signalpistol som vi har kunnat spåra till ett flygplan som landade vid gränsen under andra världskriget. Och i Dalarna kom någon in med fem automatvapen i gott skick från sent 30-tal, säger Christian Eriksson.

Vad händer med alla vapen?

– De skickas till Nationellt forensiskt centrum, NFC, i Linköping och skrotas, vilket innebär att de källsorteras under kontrollerade former, säger Tom Fekkes.

När nästa vapenamnesti inträffar, eller om det ens blir någon mer gång, vet man inte idag. Men det finns en diskussion bland poliser om man borde införa en permanent vapenamnesti. Att man alltid kunde komma och anonymt lämna in vapen vid polishuset.

– Ja, det finns faktisk röster som förespråkar det, säger Christian Eriksson. Man tycker det är bättre att få bort vapen än att straffa någon.

Fakta: Vapenamnesti

Vad innebär vapenamnesti? Det innebär att den som har ett skjutvapen eller ammunition utan att ha tillstånd för det kan lämna in vapnet eller ammunitionen till polismyndigheten utan att straffas för innehavet. Man får vara helt anonym och behöver inte svara på några frågor eller uppge sitt namn.

Vad händer nu? Vapenamnestin upphörde den 30 april. Efter det kan man fortsätta att lämna in vapen men har man ett skjutvapen utan tillstånd kan man dömas enligt vapenlagen.

Källa: Polisen