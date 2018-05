Här hittades kroppen 160 meter från Lenas hem – polischef om sökinsatsen: "Hon borde ha hittats tidigare"

Han är processledare för hela hundverksamheten i regionen, men var ledig under de dagarna då sökandet efter Lena Wesström var som mest intensivt. Under söndagen bekräftade också polisen att den kropp som hittades på lördagen, mest troligt är just hennes.

Därför har han ingen förstahandsinformation om varför sökandet tog så lång tid.

– Det fanns tre hundar i Örebro förra veckan, men det finns ju hundar på flera ställen och vi är ju en nationell polis nu så det borde inte ha varit några problem. Vi borde nog ha lagt mer resurser, säger han.

Men det kan också finnas andra förklaringar till att det tog så många dagar, än att det bara var tre hundar i tjänst, menar Mats Rupla.

– Det här blev en brottsundersökning med en gång, och då söker man på ett annat sätt än om man hade tänkt på det som ett försvinnande. Nu koncentrerade man sig bara på Vivallaskogen och den är ganska stor. Men man borde ju ha sökt på båda sätten, säger han.

– För jag har full förståelse för om allmänheten tycker det är obehagligt att den här kroppen låg så länge innan den hittades, säger han.

