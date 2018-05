Läsarnas barndomsminnen: Samma plats, samma vänner – men 70 år mellan bilderna!

Det är 70 år mellan bilderna vid Karlaparken i Örebro – i hörnet Hertig Karls Allé och Karlaparken (före detta Angelgatan).

På bilderna syns vi: uppväxtkamraterna Bengt Pehrson och Arne Meijer. Vi bodde under en lång tid på Angelgatan 21 respektive 23 A.

Den äldsta bilden blev publicerad i tidningen Femina, nummer 12 den 21 mars 1948, och den andra är som ni ser alldeles nytagen.

Trots att barnaåren övergick i tonår och sedermera vuxenliv med bildande av familjer har vänskapen bestått. Bengt med egen familj flyttade till Hagaby i Örebro och Arne efter en del år till Västervik i Småland.

Det som inte har flyttat eller förändrats mycket efter denna långa tid är Karlaparken. Parken, som blev för oss tillsammans med många andra vänner ett andra hem, där åtskilliga fotbollsmatcher spelades på sommaren och bandymatcher på vintern. De sistnämnda dock på andra sidan Hertig Karls Allé på dåvarande Kyrkplan.

Kiosken i mitten av parken, där "Kajsa" bedrev kaféverksamhet, fick en stor del av vår veckopeng när vi köpte tablettasken Alfa som innehöll en bild av dåtidens allsvenska fotbollsspelare. Bilder som vi sparade och sedan bytte med varandra.

Bådas idrottsintresse blev stort, kanske av alla matcher i Karlaparken, med handboll i Örebro HF och sedermera Örebro SK och Lindeskolans IF (nuvarande LIF Lindesberg), Bengt som målvakt och Arne som högersexa, tog stor plats förutom fotbollen i Hidinge IF (nuvarande Lekebergs IF).

Efter avslutade karriärer fortsatte Bengt med curling, varpa och inte minst golf medan Arne blev handbollen trogen såsom domare, tränare och även under en tvåårsperiod ordförande i Smålands Handbollsförbund.

Tiderna förändras, men Karlaparken ser nästan ut som den alltid har gjort och ibland kan man nog säga att tiden har stått stilla.

Tankarna på Karlaparken återkommer ibland när man minns de hårda dusterna med Lara, Nalle, Pära, Leffe, Byssan, Arnold, Skröder, Yngve, Bosse, Håkan och alla andra som vi för tillfället inte minns namnen på – och även på de sommarkvällar (läs nätter) vi återsamlades efter att ha varit i Brunnsparken eller andra dansställen för att då berätta vilka bravader vi hade varit med om.

Arne Meijer, Västervik

Bengt Pehrson, Örebro

