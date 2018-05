Ljudhaveri satte stopp för studentsångarna vid Slottet – här kan du höra slutnumret

Örebro studentsångare uppträdde tillsammans med Frälsningsarméns musikkår på valborgsmässoafton. Studentkörens PR-ansvarige Joel Pehrsson skriver i ett meddelande till NA att man tvingades avbryta innan det sista numret på grund av de tekniska problemen.

Men för den som vill finns det ändå chans att se slutnumret. Studentkören sände nämligen live på sin Facebooksida efter ljudhaveriet.

► Här kan du se framträdandet med den sista låten, Simon and Garfunkels "Bridge Over Troubled Water". Uppträdandet börjar en minut och nio sekunder in i klippet.

► Här kan du höra originalversionen av låten på Youtube.

► [+] TV: Vid Slottet framfördes också "Vintern rasat".