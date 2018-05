Många brandmän bekämpade kraftig eld i Järle – blev kvar under natten

Branden är för tillfället under kontroll, men räddningstjänsten är oroliga för att branden ska kunna spridas under måndagsmorgonen när både vinden och värmen ska öka. Därför ska cirka 11 brandmän stanna kvar på platsen även under natten.

För att förhindra att elden sprider sig har man med maskiner grävt diken runt elden.

Vad som har orsakat branden är i nuläget oklart. Larmet om branden inkom klockan 15.35 på söndagen. Som mest var brandmän från fem olika stationer på plats för att bekämpa elden.

Det är en yta på cirka 300 gånger 300 meter som brunnit. Att man nu stannar kvar med personal beror på att torv lätt kan börja brinna igen.

– Man ser inte alltid det som ligger och pyr under torven som inte är att leka med, säger Kjell Haglund, inre befäl Nerikes Brandkår.

Kartan visar en ungefärlig position.