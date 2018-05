Misstänkte mördaren på Järntorget skyller mordet på okänd man: "Han är en person av högre uppsatt rang inom krimvärlden"

I förhören under rättegången ger 19-åringen ännu en ny version av vad som hände 6 januari när en 24-årig man misstänks ha rånmördats på narkotika. Den misstänkte 19-åringen erkänner rånet – men skyller mordet på en okänd man som är "en person av högre uppsatt rang inom krimvärlden".Här kommer utdrag från utvalda delar av förhören som åklagaren Karl-Erik Antonsson höll med den misstänkte innanför stängda dörrar i Örebro tingsrätt.

Varför skulle du råna honom på det här?

– Jag hade gett upp studierna, skolan och framtidsdrömmarna. Jag orkade inte. Jag hade en depression och klarade inte av någonting. Jag ville bara få ett sätt att få fram pengar. Ville bo någon annanstans än på gatan.

Den här XX, vem är det? Det är ingen som vi hört under förundersökningen?

– Nej, det är ingen jag velat nämna.

Men det vill du idag tydligen. Kan du berätta något som gör att man kan identifiera honom?

– Han är en gatukompis, en lallare, och där använder vi smeknamn.

Hur hade du planerat att rånet skulle gå till?

– Det var någonting som jag och XX pratade om. Det var han som kom med förslaget. Han hade tidigare gjort samma sak. Han kallade det för "stash-stöten". Han berättade om ett antal olika inbrott och stötar han hade gjort på bensinstationer. Han förklarade helt enkelt hur det gick till och erbjöd sin hjälp.

Nu har du berättat vem som kom på idén, men hur skulle det gå till rent praktiskt?

– Vi hade med oss två knivar. Det skulle alltså vara ett beväpnat rån där man skulle hota och han skulle lämna över grejerna.

Vad gör ni inne på toaletten?

– Det var meningen att jag skulle råna honom. Men jag tyckte allt kändes jättefel. Jag fick ont i magen och jag bara ville inte. Vi gick ut igen. Jag skrev på Snapchat under tiden vi var därinne till XX på utsidan att jag inte vågade och ville göra det. Då skrev han att han kunde ordna det istället och att om vi kom ut så skulle han ta drogerna istället. Men om vi skulle göra så ville han inte visa sin identitet. Det var inget som jag tyckte var konstigt. Det var ändå planerat att det skulle vara min stöt. Om jag skulle ta på mig skulden för det, kändes det inte mer än rätt att jag gjorde det. Så vi bytte kläder.

Vad är det för logik i att två som ska köpa narkotika byter kläder med varandra?

– För att om det var kameror där eller what ever. Om det var någon som såg, då skulle det se ut som att det var jag. För han ville inte ta på sig det. Det var något jag köpte. Vi hade olika kläder och det var min stöt.

Kan du berätta för rätten hur mordet hade gått till?

– Han sa att han hade gått in och försökt avleda honom med swishningar och få honom att tänka på annat. Det är de uppgifter som kommit fram som stämmer i stora drag. De brottas eller nånting. Han försöker dra när han förstår vad som händer. Sen vet jag inte om de slår varandra eller ligger ner. Han sa att de brottades och sedan kom huggen. Han högg tre gånger.

Vad sade han mer?

– Han sade att när han låg där så låg han på magen. Han vände på honom och drog ned dragkedjan på jackan och tog alla droger han hade på sig och tillhörigheter. Han lade papper över ansiktet och skrev något på spegeln.

Vad hade han skrivit?

– "Why so serious?".

Varför hade han skrivit det?

– Det vet jag inte. Det säger sig självt. Det är ett känt citat. Jag antog att han ville avleda eller tyckte det var kul.

Du menar alltså att den här tredje personen, som du inte nämnt tidigare, som är oerhört förtegen och inte vill synas, som byter kläder med dig och lyckas undvika alla övervakningskameror, han berättar alltså i minsta lilla detalj hur det såg ut inne på toaletten och vad som hände där?

– Nej, jag frågar honom om allt som jag vill veta. Vad annars skulle han göra?

Med tanke på att han var så försiktig, och inte ville röja sig på något vis, kanske han inte ville tala om för dig vad som hänt? Om han varit en sådan durkdriven person, högt uppsatt i de kriminella kretsarna, hade han väl troligtvis sagt att det är bäst att du inte vet något?

– Nej, jag tror han redan visste att det inte fanns något specifikt som kunde knyta honom. Han undvek väl kamerorna av en anledning. Han var väl van av att ha det tänket.

Du har i förhören varit rätt neutral, på det sätt som du är nu, och verkar helt oberörd faktiskt, trots den allvarliga händelsen. Har du haft någon förmåga att känna några känslor för det som har hänt?

– Mitt sätt är att stänga av. Det händer väldigt mycket inom mig. Även om jag verkar uttryckslöst kan det vara mer som händer i huvudet.

Hur är det med det här att du kollar på Dexter efter gärningen? Är det något du har gjort?

– Nej. Jag tyckte faktiskt det var en väldigt konstig uppgift att ha med i utredningen egentligen. För jag vet vilka serier jag följer och Dexter är ingen serie jag följer.

Det finns en sökning på "brainstem", som görs på din telefon strax innan. Varför görs den?

– Jag blev förvånad när det togs upp i utredningen faktiskt. Jag läste sedan obduktionen där att kniven hade träffat ryggmärgen och att det på så sätt blir relevant. Men sökningen i sig är någonting som inte hör hit.

Hur är det med det här kuvertet som är skrivet?

– Jag ville hjälpa polisen med att identifiera honom och få ett hum om vad som hänt. Jag skrev på ett väldigt dumt sätt. Delvis för att vilseleda men ändå på något sätt berätta vad som hänt. Jag lade ner de tillhörigheter som jag trodde var viktigast för att kunna identifiera honom och veta var han bor.

Så du har skrivit brevet jag visat? Och i ytterkuvertet har du lagt i alla saker? "Why so seroius" står det på en liten papperslapp som du tejpat fast på ett annat kuvert. Varför gör du så?

– Ja. Det är kopplat till det han berättar för mig. Det är kopplat till mordet och identiteten.

Är det du som skrivit "Lets hide and seek?", och det står "You will never find me, I will help you, take a look and see"?

– Ja precis. Jag uttryckte mig väldigt dumt. Jag ville ge information samtidigt som jag ville förvirra. Jag ville bli påkommen samtidigt som jag inte ville det. Jag tyckte att allt var mitt fel men ville ändå inte säga något.

Det här är lite kaxigt. Det verkar som du funnit ett visst nöje i allt det här?

– Mm. Det har det inte gjort någonstans.

Hur kommer det sig att du skriver på det här kaxiga sättet, "ni kommer aldrig att hitta mig"?

– Det är din uppfattning att det är skrivet på ett kaxigt sätt. Min utgångspunkt var att förvirra. Hur man tolkar det till är upp till var och en.

Bakgrund

►Mordet på Järntorget upptäcktes vid 17-tiden 6 januari i år. På golvet inne på den offentliga toaletten hittades en 24-årig man svårt knivhuggen i halsen och huvudet. "Why so serious?" stod skrivet i mordoffrets blod inne på spegeln på toaletten.

►"Why so serious?" är ett känt citat som den psykopatiske superskurken Jokern slänger sig med i Batmanfilmen The dark knight.

►Tre dagar efter mordet fick polisen tips om att en 19-årig man från Västergötland låg bakom mordet. När mannen greps hittades ett frankerat kuvert adresserat till en polis i Örebro. Brevet innehöll kryptiska meddelanden och "ledtrådar" bestående av mordoffrets id-handlingar och nycklar.

►Allmänheten och media förbjöds att vara närvarande under den stängda rättegången som pågått under sex dagar. Åklagaren har yrkat på 14 års fängelse och har bett om att mannen ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

►Den 30 maj kommer Örebro tingsrätt antingen med beslut om en undersökning, eller så meddelar de en dom.