Örebrogrupp gör radioteater på Jan Lööfs barnbok – lyssna på den här

Här kan du lyssna på radioteatern:

Esteterna har arbetat med radioteatern sedan slutet på förra året, tillsammans med handledarna Peter Edgren och Mattias Larsson. För några veckor sedan sändes den i två delar i Örebro närradio och nu är det dags för cd-release.

– Det är jättekul att den är klar, säger Pernilla Sagemo Dahlgren, som är berättare.

Mitt emot henne vid fikabordet sitter Sebastian Axelsson. Han visar hur han fäktades i rollen som Omar, morfars fiende. Han tycker att teatern blev jättebra. Anna Qvist håller med.

– Det var roligt och spännande. Man fick vara olika personer, säger hon.

Huvudrollen som morfar spelades av Hans Tägtström. Han beskriver sin rollfigur som lat, men ändå snäll.

– Ungefär som Skalman i Bamse, säger han och ler.

Hans Tägström hade många repliker.

– Men det gick bra, jag läste efter Peter.

Det är tråkigt att inspelningen är slut och att man inte ska fortsätta

– Morfar var världsmästare i allting, det hade du många historier att berätta om, flikar Peter Edgren in.

Han och Hans börjar återge de improviserade historierna som dök upp under inspelningen. Hur morfar hamnade på havets botten där han åt kalvstek och kalvsylta och sedan hittade en Staropramen-flaska som han gick in i och hamnade i Helsingborg.

– Det är tråkigt att inspelningen är slut och att man inte ska fortsätta, konstaterar Hans senare.

Handledarna Peter och Mattias får beröm av Anneli Abrahamsson, som tycker att det var lite nervöst innan inspelningen.

– Det var bra gjort av personalen, mycket bra.

Bearbetningen från bok till radioteater gjordes av Mattias, efter att Jan Löf godkänt idén.

– Mattias har gjort berättelsen större och mer detaljrik för att vi ska kunna engagera fler av deltagarna, förklarar Peter.

Vi har jobbat mycket med känslor och stämningar

Skådespelarna fick sedan gå in en och en i den tillfälligt uppbyggda studion, och läsa in sina repliker. De har även spelat in en låt tillsammans, som Peter skrev till teatern. Utöver det har Peter gjort musik och hittat på ljudeffekter som skådespelarna spelat in. Musikern Tommy Nilsson bidrar med dragspelsmusik.

– Vi har jobbat mycket med känslor och stämningar, till exempel läst en historia med glad musik och sedan läst samma med spännande musik, och testat känslor, säger Mattias.

Fotnot: Esteterna är en av grupperna inom Örebro kommuns dagliga verksamhet. De arbetar med musik, teater, skapande, dans och rytmik.