Så ska företag från Örebro län växa i USA: "En start och landningsbana"

Handelskammaren verkar för att underlätta och stödja investeringar och mellan Sverige och USA. NA har tidigare rapporterat om Universitetets närvaro i New York i höstas då den Svensk-amerikanska handelskammaren i New York utnämnde Örebro som ”Region in focus” vid en stor mat- och hållbarhetsmässa. Under konferensen träffade Universitetets rektor Johan Schnürer Anna Throne-Holst och bjöd då in henne till ett möte i Örebro.

Under veckan har hon varit på plats och gästat bland annat AASS Forskningscentrum för robotik, Örebro universitets holdingbolag, inkubatorn Inkubera och Alfred Nobel Science Park. Hon nämnde särskilt holdingbolagets verksamhet, skriver Universitetet i pressmeddelandet.

– Jag måste ge en eloge för att jag togs emot av ett dussin kvinnor som sitter i ledningen eller är verksamma där. Det är just sådana kärnvärden som handelskammaren gärna uppmärksammar – att Sverige och svenska företag ligger så långt fram när det gäller frågor om jämlikhet och hållbarhet. Amerikaner är inte riktigt lika bra på det, säger hon i pressmeddelandet.

Svensk-amerikanska handelskammaren kan bland annat hjälpa till med lokaler och kontakter med företag för att underlätta för svenska företag.

– Det blir en sorts start- och landningsbana för svenska innovationsföretag som är på väg att etablera sig internationellt. Vi kan hjälpa till med lokal, kontakter med företag och tänkbara kunder och kan på så sätt erbjuda en ”unfair advantage” till svenska techföretag på väg in, säger Anna Throne-Holst.