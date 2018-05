Sjung med Spångberg sjöng med Shirley Clamp – lockade många till Conventum kongress

Klicka på bilden nedan för att höra kören sjunga i NA-tv!

Anki och Magnus Spångbergs kör med runt 500 mer eller mindre vana sångare bjöd under onsdagskvällen in till sin årliga vårkonsert i Conventum kongress. Efter att kören hade inlett med den klassiska We are family, en gospellåt och hållit körövning med hela publiken, så var det dags för kvällens stora dragplåster. Det vill säga gästartisten Shirley Clamp.

– Äntligen får jag vara med, sa Shirley när hon fick äntra scenen en bit in i programmet.

Tillsammans med kören inledde hon med sin stora genombrotts låt Att älska dig.

– Wow, jag brukar ha en körtjej. Det här är så coolt, sa hon efter låten.

Några av de 500 sångarna som stod på scenen var Dennis Pettersson, Casper Persson och Peter Jurstrand. De var alla överens om det är pampigt att få sjunga i en kör med så många deltagare.

– Det ger bra energi, säger Dennis till NA.

– Det är styrkande och känns bra för själen, säger Casper.

– Det blir bra tryck när vi är så många, säger Peter som även sjöng solo.

Kvällens yngsta stjärna var 11-åriga Sanne Fernros.

– Det var jättekul att få frågan om jag ville sjunga, men det kändes lite nervöst också, säger Sanne.

Sannes stora insats var att vara med och sjunga på låten My world needs you right now som sjungs på engelska. Ett språk som inte är främmande för Sanne.

– Jag försökte sjunga på engelska redan på dagis, men då lät det inte så bra, berättar hon och skrattar lite.

Men hon kände ingen oro för att inte lyckas med uttalet under onsdagens konsert.

– Det var en ganska lätt låt att lära sig och jag har övat ganska mycket. Sen har jag läst engelska sedan jag gick i ettan, så nu är jag faktiskt väldigt bra på engelska, säger Sanne.

Som förebilder har denna elvaåriga sångare artister som Danny Saucedo, Katy Perry och Beyoncé. Men om hon en dag kommer gå i deras fotspår och bil artist återstår att se.

– Om jag inte blir artist så kommer jag nog bli lärare eller barnmorska, vi får se vad det blir.