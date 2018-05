På med badbrallorna och solhatten – så varmt blir det i Örebro län i dag

I snart en vecka har vi kunnat njuta av det vackra högtrycksbetonade vädret. Temperaturen har stigit allt mer och kulmen nås under torsdagen. 28 grader kan termometern visa i eftermiddag.

Men säg den glädje som varar för evigt. Sent på torsdagskvällen kommer ett område med regn och kraftig åska in över västkusten. Området förskjuts sedan åt nordost och landar in över Örebro län under fredagseftermiddagen. Regnskurar väntas under några timmar.

Till på lördagen kommer ett kraftigare nederbördsområde in över vårt område. Stora delar av dagen förväntas bli regnig.

Men från söndag växer återigen ett högtrycksområde in över landet. Temperaturen når inte de smått osannolika nivåer vi upplevt den senaste tiden, men mer normala 18-21 grader.

På SMHI:s sajt hittar du lokala prognoser för de kommande dagarna.