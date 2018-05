Tusenlappar går förlorade: Det händer med dina insatta pengar hos spelbolagen – om du dör

Antalet svenskar som spelar på nätet med riktiga pengar fortsätter att öka. Trav, lotterier, bingo, sportevenemang och diverse kortspel är bara några saker det satsas stora pengar på.

Enligt Lotteriinspektionen omsatte spelbolag med tillstånd att verka i Sverige under 2017, till exempel Svenska Spel och ATG, 17 miljarder kronor netto (efter utbetalda vinster). Utöver spel hos de med svenskt tillstånd förekommer självklart även spel via internet hos utländska aktörer som saknar svenskt tillstånd. Under 2017 omsatte den oreglerade spelmarknaden 5,5 miljarder kronor netto.

Av de svenskar som spelar på internet är det högst vanligt att spelare har konton hos flera olika spelbolag, i hopp om att hitta de bästa oddsen och förutsättningarna för att vinna pengar. Dessa spelkonton, som eventuellt kan innehålla åtskilliga tusenlappar, kanske spelarens anhöriga inte har fullständig koll på – eller kanske inte blivit informerad om över huvud taget.

En rimlig fråga att ställa sig då är: Vad händer egentligen med pengarna om kontoinnehavaren dör? Fryser pengarna inne till slut, eller försöker spelbolagen kontakta kontoinnehavarens familj när denne (av förklarliga skäl) inte varit inloggad på länge?

Vi tog kontakt med flera spelbolag och ställde frågan. En handfull svarade.

Så svarade Svenska spel:

– Vid dödsfall avslutas spelkontot och pengarna betalas ut till dödsboet, säger Lotta Örtnäs, tillförordnad presschef på Svenska Spel.

– Vi gör slagningar mot SPAR (Statens personadressregister) fem dagar i veckan för att hålla vårt register uppdaterat.

Så svarade Betsson Group - som bland annat har spelportalerna Betsson, Nordic Bet, Jackpot247, Supercasino, Betsafe, Sverigeautomaten:

– Om en kund inte använder kontot och har pengar innestående hos oss så går det ut påminnelser från oss till e-postadressen kunden har registrerad hos oss (var sjätte månad) efter tre år tillfaller pengarna MGA, The Malta Gaming Authority som är motsvarigheten till Lotteriinspektionen i Sverige. De i sin tur lämnar över pengarna till ”Good Causes Fund” som handhas av Finansdepartementet, säger Robin Olenius, PR-chef på Betsson group.

– En anhörig kan under dessa tre år närsomhelst inkomma med vidimerat dödsbevis samt kopia av kundens ID och då få tillgångarna utbetalda.

Så svarade Mr. Green:

– Om en kund avlider och ingen kontaktar oss angående dödsfallet händer följande: Efter elva månader skickar vi information till den registrerade e-mailadressen om att en mindre administrativ avgift kommer att tas ut om kontot förblir inaktivt ytterligare en månad. Efter 29 månader skickas ytterligare ett mail där vi upplyser om att vi kommer att avsluta kontot och skicka pengarna till MGA Malta Gaming Authorities om en månad. Efter 30 månader avslutas kontot och pengarna på kontot skickas till MGA Malta Gaming Authorities, berättar säger Åse Lindskog, IR- och kommunikationschef på Mr. Green.

– I våra villkor uppmanar vi kunderna att inte ha större belopp på kontot under längre tid. Vi informerar också om att vi tar ut en mindre administrativ avgift om kontot varit inaktivt i tolv månader och att pengarna flyttas efter 30 månader.

– När vi blir kontaktade av anhöriga eller juridiska företrädare gör vi kontroller för att säkerställa att informationen är korrekt och att den som begär utbetalningen har rätt till den. Vi begär bland annat kopia av dödsattesten och intyg från förvaltaren av dödsboet.

Så svarade Kindred Group, som bland annat har spelportalerna Unibet, Maria Casino, iGame, 32Red och Bingo.com:

– De pengar som finns på en kunds spelkonto när denne avlider tillfaller dödsboet. Men vi kan bara betala ut pengarna om dödsboet tar kontakt med oss. När ett konto varit inaktivt hos oss under en längre period kontaktar vi kunden genom de kanaler vi har registrerade hos oss, exempelvis mobilnummer, postadress eller e-mail. Får vi inget svar inom 24 månader börjar vi debitera en månatlig inaktivitetsavgift i enlighet med våra villkor.

– Det är därför bra att skriva upp vilka spelkonton man har precis på samma sätt som man ofta skriver upp vilka bankkonton man har, säger Alexander Westrell, kommunikationschef på Kindred Group.