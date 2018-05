Volstead slog till med banrekord: "Det är en häst utöver det vanliga"

Som väntat blev det fart i Gulddivisionen, det kostade 1.07 första halvvarvet och 1.09 första varvet för favoriten Shadow Woodland att köra i spets. Stefan Melanders Volstead fick en dryg inledning i tredjespår innan han landade i dödens. Tidigt hade sjuåringen grepp kopplat på favoriten, men bakom honom trippade Charrua Forlan med.

Volstead sträckte ärligt på sig och vann säkert på nytt banrekord. 1.10 blankt auto över kort distans tycker undertecknad ska räcka för att få en rosa inbjudningsbiljett till Elitloppet. Hästen gjorde loppet på egen hand ska tilläggas och helstängt huvudlag gav märkbar effekt.

- Detta är en jättefin häst som vann i dag även om han inte var på topp. Han har haft mycket otur i sin karriär, med dåliga spår i de stora loppen. Det är en häst utöver det vanliga och vi vann säkert före Hans-Owes häst. Han är kommit lite i skymundan i mitt stall bakom Nuncio, säger Stefan Melander.

Trots en kort galopp så kunde ytterligare en Tarzan häst vinna, nämligen Output Pressure. Per Lennartsson satt bakom honom och fyraåringen ville verkligen vara först och kämpade lite bättre än Diggerman.

Dagens största lopp Orebro Intn´l gick till Halmstad och Just Wait And See. Tränar hästen gör Håkan K Persson för dagen i Spanien, segern var värd 400 000 kronor. Christoffer Eriksson körde hästen och vilket lopp han rattade. Först forcerade han femåringen till front. Sedan valde han att släppa då starke Tesio kom farande. Då denne var seg gick Eriksson ut med hästen, som på pigga ben travade 1.12,8 sista varvet och vann lätt före favoriten Call Me Keeper, som Örjan Kihlström körde överraskande passivt med.

Att Anna Mix tidigt skulle sitta i ledningen var det inte många som räknat med. Världsstjärnan lever enbart på styrka så att Örjan Kihlström släppte med favoriten In Toto Sund var inte märkligt då Anna Mix och Kim Eriksson kom så tidigt. Örjan fick chansen in på upploppet, men via 1.10,3 sista halvvarvet stegade bara Anna Mix undan och Kim hann till och med göra segergest. Tränaren Sofia Aronsson var strålande glad efteråt, det bubblade om henne.

- Hon älskar att tävla och att vara först. Det är en underbar häst på alla vis, hon får göra mycket som hon vill där hemma. Hon trivs bäst med det upplägget och det är jättestort för mig att få chansen att träna henne. Jag är så glad att jag får chansen, nu hoppas och tror jag att hon blir inbjuden till något stort lopp i sommar, säger Sofia Aronsson.

Duktige lärlingen Oskar J Andersson tog en dubbelseger, med stallets Urgent Call slog barfota runt om för första gången väl ut, hästen vann Klass 1 lätt från ledningen.

Med syster Ruths Swift Success körde Oskar ett optimalt lopp. Vinnarhålet och då luckan kom avgjorde stoet säkert när hon tog ner ledande favoriten Cavidendron.

Närmast hemmaseger var det i det inledande montéloppet, Cinnamon Prince gjorde första starten i monté. Hästen felade i sista sväng, då såg segern ut att vara hemma. Synd om tränaren Kenneth L T Nilsson som satt hästen i bra skick. Ridande Sofia Adolfsson kunde inte rädda hästen, galoppen kom oväntat.

Solen sken och drygt 5 300 personer besökte Örebrotravet denna lördag. De flesta verkade stortrivas och allt flöt på perfekt. Sådana här dagar är trav på plats, helt överlägset!

Mårten Eriksson