Nerikes brandkår släcker skogsbrand i Västmanland

Nerikes brandkår är med i släckningsarbetet. Under natten har fyra personer från Ramsbergsstationen och fyra från Fellingsbro varit på plats.

Och insatsen leds från Örebro.

– Det är ett område på 1000 gånger 1500 meter som brinner. Det har mojnat under natten. Jag bedömer att det är under kontroll. Vi har under natten byggt upp ett slangsystem och ska nu släcka. Längre fram på dagen, när det börjar blåsa, blir det svårare, säger Anders Larsson, räddningschef i beredskap, placerad i Örebro.

Samarbetet mellan räddningstjänsterna i Örebro och Västmanland är nytt.

Skogsbranden är strax väster om Karmansbo, en och en halv mil söder om Skinnskatteberg.

– Flack myrmark och tallskog. Det är Sveaskogs mark. Det ligger svårtillgängligt, en kilometer från farbar väg, säger Anders Larsson.

Till hjälp i släckningsarbetet har räddningstjänsten en helikopter från militären.